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Главная » Бизнес » Экономика

Супермаркеты изменили цены: сколько стоят базовые продукты 5 августа

17:12 05.08.2026 Ср
3 мин
Молоко и яйца подешевели, а масло наоборот
aimg Мария Кучерявец
Супермаркеты изменили цены: сколько стоят базовые продукты 5 августа Фото: Супермаркеты обновили ценники на продукты первой потребности (инфографика РБК-Украина)
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В среду, 5 августа, украинские супермаркеты обновили ценники на продукты первой необходимости. По сравнению с предыдущим днем, подешевело молоко, а цены на яйца и масло скорректировались.

Сколько стоят хлеб, гречка, яйца, молоко и масло в сетях "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашан" - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Молоко: В АТБ снизилась цена на пастеризованное молоко 450 г благодаря акционной скидке.
  • Гречка: Самый дешевый ценник удерживает "Сильпо" благодаря скидке в 15%.
  • Самая низкую цену за десяток хранит "Ашан" при поштучной продаже (30 грн), тогда как в "Сильпо" зафиксировано небольшое подорожание.
  • Подсолнечное масло: Минимальный порог цен за пол-литра остается в "Ашане".
  • Хлеб: Цены остаются стабильными и удерживают позиции предыдущих дней.

Подробные цены в супермаркетах (5 августа)

Хлеб

В категории хлебобулочных изделий наблюдается ценовая устойчивость. Самым дешевым предложением в нарезке остается порционная упаковка в сети "Сильпо".

  • "Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хлеб "Формула Вкуса" Белый пшеничный (нарезанный, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, 400 г) - 25,79 грн

Супермаркеты изменили цены: сколько стоят базовые продукты 5 августа

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 5 августа (инфографика РБК-Украина)

Гречка

Стоимость гречневой крупы в большинстве сетей стабилизировалась. Самый выгодный вариант второй день предлагает "Сильпо".

  • "Сильпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица (1 кг) - 54,99 грн (акция -15%, было 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн

Яйца (категория С1)

В "Ашане" хранится самый низкий порог цены за десяток при покупке поштучно. В то же время в "Сильпо" цена на позицию "Пашот" поднялась со вчерашних 39,59 грн до 43,55 грн.

  • "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,00 грн/шт) - 30,00 грн/десяток
  • "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" (10 шт) - 43,55 грн
  • АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)
  • Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

В сети АТБ подешевело пастеризованное молоко в упаковке 450 г. В других супермаркетах ценники остались прежними.

  • АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акция, вместо 21,30 грн)
  • "Сильпо": Молоко "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": Молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн

Подсолнечное масло

Меньше полулитровой бутылки рафинированного масла предлагают оплатить в "Ашане". В АТБ завершилась акция на масло "Своя линия", из-за чего цена вернулась к базовому уровню.

  • "Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сильпо": Масло подсолнечное "Королевский вкус" рафинированное (0,5 л) - 52,49 грн
  • АТБ: Масло "Своя линия" рафинировано (0,5 л) - 53,13 грн (вчера - 50,70 грн)
  • Novus: Масло подсолнечное "Щедрый Дар" (500 мл) - 64,62 грн
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