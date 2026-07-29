ua en ru
Ср, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Супермаркети змінили ціни на хліб, яйця та молоко: що подорожчало 29 липня

17:36 29.07.2026 Ср
2 хв
Де дешевше купити продукти?
aimg Марія Кучерявець
Супермаркети змінили ціни на хліб, яйця та молоко: що подорожчало 29 липня Фото: У супермаркетах оновили ціни на основні продукти (інфографіка РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські супермаркети оновили вартість базових продуктів. Станом на середу, 29 липня, у провідних торгівельних мережах змінилися цінники на хліб, яйця, молоко та соняшникову олію, тоді як вартість гречки залишається стабільною.

Скільки коштують основні продукти в "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" - детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Хліб: "Сільпо" утримує найнижчу ціну за половинку нарізаного хліба (12,99 грн). В АТБ тостовий хліб здешевшав майже на гривню (до 24,80 грн), а в "Ашані" оновилася позиція в категорії - білий пшеничний хліб 350 г і коштує 14,50 грн.
  • Гречка: Ціни залишаються без змін. Найдешевшою залишається акційна позиція від власної марки у "Сільпо" (54,99 грн/кг).
  • Яйця: В "Ашані" поштучне яйце категорії С1 зросло в ціні з 3,10 грн до 3,20 грн за штуку (32,00 грн за десяток). В АТБ утримується акційний цінник (43,90 грн).
  • Молоко: Упаковки по 450 г в АТБ та "Сільпо" залишаються найбюджетнішим вибором (21,30 грн та 21,49 грн відповідно). В "Ашані" закінчилася дія акційної пропозиції на молоко 900 г, і ціна зросла до 38,90 грн.
  • Олія: Найдешевшу позицію рафінованої олії 0,5 л пропонує "Ашан" (49,30 грн). В АТБ продовжує діяти знижка (50,70 грн),

Деталізовані ціни в супермаркетах (29 липня)

Хліб

  • "Сільпо": Хліб Сумська Паляниця "Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хліб Формула Смаку "Білий пшеничний" (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, нарізаний, 400 г) - 25,79 грн

Супермаркети змінили ціни на хліб, яйця та молоко: що подорожчало 29 липня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 29 липня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка (1 кг)

  • "Сільпо": Крупа гречана «Премія» ядриця швидкорозварювана - 54,99 грн (акція, замість 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Розумний вибір" гречана - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречана Marka Promo - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана - 69,90 грн

Яйця (десяток, C1)

  • "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн / десяток
  • "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" столові С1 (10 шт) - 41,57 грн
  • АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)
  • Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

  • АТБ: Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (п/ет, 450 г) - 21,30 грн
  • "Сільпо": Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн
  • Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн
  • "Ашан": Молоко ACHAN GB 2,6% (плівка, 900 г) - 38,90 грн

Соняшникова олія (500 мл)

  • "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,30 грн
  • АТБ: Олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн)
  • "Сільпо": Олія соняшникова «Премія» рафінована (0,5 л) - 56,49 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Олейна Пресова" рафінована (500 мл) - 62,99 грн
Читайте також: Ціновий шок на АЗС. Чому пальне дорожчає, чи буде "100 грн за літр" і дефіцит
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ціни на продукти Супермаркети Ціни Ціни в Україні
Новини
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Трамп здійснив "різкий поворот" щодо України, - FT
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр