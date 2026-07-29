Супермаркети змінили ціни на хліб, яйця та молоко: що подорожчало 29 липня
17:36 29.07.2026 Ср
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Де дешевше купити продукти?
Фото: У супермаркетах оновили ціни на основні продукти (інфографіка РБК-Україна)
Українські супермаркети оновили вартість базових продуктів. Станом на середу, 29 липня, у провідних торгівельних мережах змінилися цінники на хліб, яйця, молоко та соняшникову олію, тоді як вартість гречки залишається стабільною.
Скільки коштують основні продукти в "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" - детальніше в матеріалі РБК-Україна.
Головне:
- Хліб: "Сільпо" утримує найнижчу ціну за половинку нарізаного хліба (12,99 грн). В АТБ тостовий хліб здешевшав майже на гривню (до 24,80 грн), а в "Ашані" оновилася позиція в категорії - білий пшеничний хліб 350 г і коштує 14,50 грн.
- Гречка: Ціни залишаються без змін. Найдешевшою залишається акційна позиція від власної марки у "Сільпо" (54,99 грн/кг).
- Яйця: В "Ашані" поштучне яйце категорії С1 зросло в ціні з 3,10 грн до 3,20 грн за штуку (32,00 грн за десяток). В АТБ утримується акційний цінник (43,90 грн).
- Молоко: Упаковки по 450 г в АТБ та "Сільпо" залишаються найбюджетнішим вибором (21,30 грн та 21,49 грн відповідно). В "Ашані" закінчилася дія акційної пропозиції на молоко 900 г, і ціна зросла до 38,90 грн.
- Олія: Найдешевшу позицію рафінованої олії 0,5 л пропонує "Ашан" (49,30 грн). В АТБ продовжує діяти знижка (50,70 грн),
Деталізовані ціни в супермаркетах (29 липня)
Хліб
- "Сільпо": Хліб Сумська Паляниця "Козацький" (половинка, нарізка, 350 г) - 12,99 грн
- "Ашан": Хліб Формула Смаку "Білий пшеничний" (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
- АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
- Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, нарізаний, 400 г) - 25,79 грн
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 29 липня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка (1 кг)
- "Сільпо": Крупа гречана «Премія» ядриця швидкорозварювана - 54,99 грн (акція, замість 64,99 грн)
- АТБ: Крупа "Розумний вибір" гречана - 65,90 грн
- Novus: Крупа гречана Marka Promo - 65,99 грн
- "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана - 69,90 грн
Яйця (десяток, C1)
- "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн / десяток
- "Сільпо": Яйця курячі "Пашот" столові С1 (10 шт) - 41,57 грн
- АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт) - 43,90 грн (акція, замість 47,90 грн)
- Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн
Молоко
- АТБ: Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (п/ет, 450 г) - 21,30 грн
- "Сільпо": Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн
- Novus: Молоко пастеризоване 2,6% (900 г) - 37,79 грн
- "Ашан": Молоко ACHAN GB 2,6% (плівка, 900 г) - 38,90 грн
Соняшникова олія (500 мл)
- "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,30 грн
- АТБ: Олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 50,70 грн (акція, замість 53,13 грн)
- "Сільпо": Олія соняшникова «Премія» рафінована (0,5 л) - 56,49 грн
- Novus: Олія соняшникова "Олейна Пресова" рафінована (500 мл) - 62,99 грн