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Супермаркеты изменили цены на хлеб, яйца и молоко: что подорожало 29 июля

17:36 29.07.2026 Ср
3 мин
Где подешевле купить продукты?
aimg Мария Кучерявец
Супермаркеты изменили цены на хлеб, яйца и молоко: что подорожало 29 июля Фото: В супермаркетах обновили цены на основные продукты (инфографика РБК-Украина)
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Украинские супермаркеты обновили стоимость базовых продуктов. По состоянию на среду, 29 июля, в ведущих торговых сетях изменились ценники на хлеб, яйца, молоко и подсолнечное масло, в то время как стоимость гречихи остается стабильной.

Сколько стоят основные продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" - подробнее в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Хлеб: "Сильпо" удерживает самую низкую цену за половинку нарезанного хлеба (12,99 грн). В АТБ тостовый хлеб подешевел почти на гривну (до 24,80 грн), а в "Ашане" обновилась позиция в категории - белый пшеничный хлеб 350 г и стоит 14,50 грн.
  • Гречка: Цены остаются без изменений. Дешевле остается акционная позиция от собственной марки у "Сильпо" (54,99 грн/кг).
  • Яйца: В "Ашане" поштучное яйцо категории С1 выросло в цене с 3,10 грн. до 3,20 грн. за штуку (32,00 грн. за десяток). В АТБ держится акционный ценник (43,90 грн).
  • Молоко: Упаковки по 450 г в АТБ и "Сильпо" остаются самым бюджетным выбором (21,30 грн и 21,49 грн соответственно). В "Ашане" закончилось действие акционного предложения на молоко 900 г, и цена выросла до 38,90 грн.
  • Масло: Дешевую позицию рафинированного масла 0,5 л предлагает "Ашан" (49,30 грн). В АТБ продолжает действовать скидка (50,70 грн),

Подробные цены в супермаркетах (29 июля)

Хлеб

  • "Сильпо": Хлеб Сумская Паляница "Казацкий" (половинка, нарезка, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хлеб Формула Вкуса "Белый пшеничный" (нарезанный, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, нарезанный, 400 г) - 25,79 грн

Супермаркеты изменили цены на хлеб, яйца и молоко: что подорожало 29 июля

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 29 июля (инфографика РБК-Украина)

Гречиха (1 кг)

  • "Сильпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая - 54,99 грн (акция, вместо 64,99 грн)
  • АТБ: Крупа "Разумный выбор" гречневая - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречневая Marka Promo - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая - 69,90 грн

Яйца (десяток, C1)

  • "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно, 3,20 грн/шт) - 32,00 грн/десяток
  • "Сильпо": Яйца куриные "Пашот" столовые С1 (10 шт) - 41,57 грн
  • АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" 1 категория (10 шт) - 43,90 грн (акция, вместо 47,90 грн)
  • Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,87 грн

Молоко

  • АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (п/эт, 450 г) - 21,30 грн
  • "Сильпо": Молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (п/е, 450 г) - 21,49 грн
  • Novus: Молоко пастеризованное 2,6% (900 г) - 37,79 грн
  • "Ашан": Молоко ACHAN GB 2,6% (пленка, 900 г) - 38,90 грн

Подсолнечное масло (500 мл)

  • "Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,30 грн
  • АТБ: Масло подсолнечное "Своя линия" рафинировано (0,5 л) - 50,70 грн (акция, вместо 53,13 грн)
  • "Сильпо": Масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 56,49 грн
  • Novus: Масло подсолнечное "Олейна Прессовая" рафинированное (500 мл) - 62,99 грн
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