Супермаркети переписали цінники: скільки коштують продукти 10 серпня

Головне Хліб: Найдешевшим варіантом у нарізці залишається половинка в "Сільпо" (12,99 грн за 350 г).

Найдешевшим варіантом у нарізці залишається половинка в "Сільпо" (12,99 грн за 350 г). Гречка : Цінники утримуються на рівні 54,99-69,90 грн.

: Цінники утримуються на рівні 54,99-69,90 грн. Яйця : У мережі "Сільпо" оновилася найдешевша позиція - фасований десяток категорії С2 "Ситий двір" коштує 49,99 грн.

: У мережі "Сільпо" оновилася найдешевша позиція - фасований десяток категорії С2 "Ситий двір" коштує 49,99 грн. Молоко : У Novus та "Ашані" діють акційні пропозиції на великі упаковки (900 г) за ціною 34,99 грн та 38,50 грн відповідно. Порційні пакети 450 г утримують планку 19,90-21,49 грн.

: У Novus та "Ашані" діють акційні пропозиції на великі упаковки (900 г) за ціною 34,99 грн та 38,50 грн відповідно. Порційні пакети 450 г утримують планку 19,90-21,49 грн. Олія: В "Ашані" півлітрова пляшка коштує 49,40 грн, утримуючи найдешевшу позицію.

Деталізовані ціни в супермаркетах (10 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів спостерігається повна цінова стабільність.

"Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізаний, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хліб "Формула Смаку" білий пшеничний (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн

АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, нарізаний, 400 г) - 25,79 грн

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 10 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Позицію лідера за мінімальною вартістю гречаної крупи впевнено утримує "Сільпо".

"Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн

АТБ: Крупа "Розумний вибір" гречана (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн

Яйця

Найдешевшу фасовану позицію першої категорії пропонує АТБ завдяки знижці.

"Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,10 грн/шт) - 31,00 грн / десяток

АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт) - 43,90 грн (акція, було 47,90 грн)

Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

"Сільпо": Яйця курячі "Ситий двір" С2 (10 шт) - 49,99 грн

Молоко

Найкращу ціну на об'єм 900 г утримують Novus та "Ашан" завдяки спеціальним пропозиціям. Порційні упаковки впевнено тримаються в межах 20 грн.

АТБ: Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 19,90 грн

"Сільпо": Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

Novus: Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08)

"Ашан": Молоко Framo ультрапастеризоване 2,6% (900 г) - 38,50 грн (акційна ціна при доставці до 10.08, було 43,40 грн)

Соняшникова олія

У сегменті рафінованої олії відбулася зміна лідера за мінімальною ціною.