Супермаркети переписали цінники: скільки коштують продукти 10 серпня

Українські супермаркети оновили вартість продуктів. Більшість позицій у базовому кошику демонструють цінову стабільність, однак у сегменті соняшникової олії та яєць є помітні зміни.
Скільки коштують базові продукти у найбільших мережах України станом на понеділок, 10 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
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Хліб
У категорії хлібобулочних виробів спостерігається повна цінова стабільність.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 10 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Гречка
Позицію лідера за мінімальною вартістю гречаної крупи впевнено утримує "Сільпо".
Яйця
Найдешевшу фасовану позицію першої категорії пропонує АТБ завдяки знижці.
Молоко
Найкращу ціну на об'єм 900 г утримують Novus та "Ашан" завдяки спеціальним пропозиціям. Порційні упаковки впевнено тримаються в межах 20 грн.
Соняшникова олія
У сегменті рафінованої олії відбулася зміна лідера за мінімальною ціною.