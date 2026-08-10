Супермаркеты переписали ценники: сколько стоят продукты 10 августа

Украинские супермаркеты обновили стоимость продуктов. Большинство позиций в базовой корзине демонстрируют ценовую стабильность, однако в сегменте подсолнечного масла и яиц есть заметные изменения.
Сколько стоят базовые продукты в крупнейших сетях Украины по состоянию на понедельник, 10 августа - собрало РБК-Украина в материале.
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Хлеб
В категории хлебобулочных изделий наблюдается полная ценовая устойчивость.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 10 августа (инфографика РБК-Украина)
Гречка
Лидирующую позицию по минимальной стоимости гречневой крупы уверенно удерживает "Сильпо".
Яйца
Самая дешевая фасованная позиция первой категории предлагает АТБ благодаря скидке.
Молоко
Лучшую цену на объем 900 г удерживают Novus и "Ашан" благодаря специальным предложениям. Порционные упаковки уверенно держатся в пределах 20 грн.
Подсолнечное масло
В сегменте рафинированного масла произошла смена лидера по минимальной цене.