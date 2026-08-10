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Супермаркети переписали цінники: скільки коштують продукти 10 серпня

16:10 10.08.2026 Пн
3 хв
Що подорожчало в магазинах?
aimg Марія Кучерявець
Супермаркети переписали цінники: скільки коштують продукти 10 серпня Фото: Супермаркети оновили ціни (інфографіка РБК-Україна)
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Українські супермаркети оновили вартість продуктів. Більшість позицій у базовому кошику демонструють цінову стабільність, однак у сегменті соняшникової олії та яєць є помітні зміни.

Скільки коштують базові продукти у найбільших мережах України станом на понеділок, 10 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне

  • Хліб: Найдешевшим варіантом у нарізці залишається половинка в "Сільпо" (12,99 грн за 350 г).
  • Гречка: Цінники утримуються на рівні 54,99-69,90 грн.
  • Яйця: У мережі "Сільпо" оновилася найдешевша позиція - фасований десяток категорії С2 "Ситий двір" коштує 49,99 грн.
  • Молоко: У Novus та "Ашані" діють акційні пропозиції на великі упаковки (900 г) за ціною 34,99 грн та 38,50 грн відповідно. Порційні пакети 450 г утримують планку 19,90-21,49 грн.
  • Олія: В "Ашані" півлітрова пляшка коштує 49,40 грн, утримуючи найдешевшу позицію.

Деталізовані ціни в супермаркетах (10 серпня)

Хліб

У категорії хлібобулочних виробів спостерігається повна цінова стабільність.

  • "Сільпо": Хліб "Сумська Паляниця Козацький" (половинка, нарізаний, 350 г) - 12,99 грн
  • "Ашан": Хліб "Формула Смаку" білий пшеничний (нарізаний, 350 г) - 14,50 грн
  • АТБ: Хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: Хліб Marka Promo "Український" (половинка, нарізаний, 400 г) - 25,79 грн

Супермаркети переписали цінники: скільки коштують продукти 10 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 10 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

Позицію лідера за мінімальною вартістю гречаної крупи впевнено утримує "Сільпо".

  • "Сільпо": Крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн
  • АТБ: Крупа "Розумний вибір" гречана (1 кг) - 65,90 грн
  • Novus: Крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн
  • "Ашан": Крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн

Яйця

Найдешевшу фасовану позицію першої категорії пропонує АТБ завдяки знижці.

  • "Ашан": Яйце куряче С1 (поштучно 3,10 грн/шт) - 31,00 грн / десяток
  • АТБ: Яйце куряче "Своя лінія" 1 категорія (10 шт) - 43,90 грн (акція, було 47,90 грн)
  • Novus: Яйця курячі Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн
  • "Сільпо": Яйця курячі "Ситий двір" С2 (10 шт) - 49,99 грн

Молоко

Найкращу ціну на об'єм 900 г утримують Novus та "Ашан" завдяки спеціальним пропозиціям. Порційні упаковки впевнено тримаються в межах 20 грн.

  • АТБ: Молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 19,90 грн
  • "Сільпо": Молоко пастеризоване "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • Novus: Молоко "Житомирський Молочний Завод" ультрапастеризоване 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акційна ціна при доставці до 19.08)
  • "Ашан": Молоко Framo ультрапастеризоване 2,6% (900 г) - 38,50 грн (акційна ціна при доставці до 10.08, було 43,40 грн)

Соняшникова олія

У сегменті рафінованої олії відбулася зміна лідера за мінімальною ціною.

  • "Сільпо": Олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акція -6%, було 56,49 грн)
  • АТБ: Олія "Своя лінія" соняшникова рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • "Ашан": Олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • Novus: Олія соняшникова "Чумак" рафінована (460 мл) - 67,99 грн
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