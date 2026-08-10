Супермаркеты переписали ценники: сколько стоят продукты 10 августа

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Украинские супермаркеты обновили стоимость продуктов. Большинство позиций в базовой корзине демонстрируют ценовую стабильность, однако в сегменте подсолнечного масла и яиц есть заметные изменения.

Сколько стоят базовые продукты в крупнейших сетях Украины по состоянию на понедельник, 10 августа - собрало РБК-Украина в материале.

Главное Хлеб: Самым дешевым вариантом в нарезке остается половинка в "Сильпо" (12,99 грн. за 350 г).

Самым дешевым вариантом в нарезке остается половинка в "Сильпо" (12,99 грн. за 350 г). Гречка : Ценники удерживаются на уровне 54,99-69,90 грн.

: Ценники удерживаются на уровне 54,99-69,90 грн. Яйца : В сети "Сильпо" обновилась самая дешевая позиция - фасованный десяток категории С2 "Сытый двор" стоит 49,99 грн.

: В сети "Сильпо" обновилась самая дешевая позиция - фасованный десяток категории С2 "Сытый двор" стоит 49,99 грн. Молоко : В Novus и "Ашане" действуют акционные предложения на крупные упаковки (900 г) по цене 34,99 грн и 38,50 грн соответственно. Порционные пакеты 450 г содержат планку 19,90-21,49 грн.

: В Novus и "Ашане" действуют акционные предложения на крупные упаковки (900 г) по цене 34,99 грн и 38,50 грн соответственно. Порционные пакеты 450 г содержат планку 19,90-21,49 грн. Масло: В "Ашане" полулитровая бутылка стоит 49,40 грн, удерживая самую дешевую позицию. Подробные цены в супермаркетах (10 августа) Хлеб В категории хлебобулочных изделий наблюдается полная ценовая устойчивость. "Сильпо": Хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (половинка, нарезанный, 350 г) - 12,99 грн

"Ашан": Хлеб "Формула Вкуса" белый пшеничный (нарезанный, 350 г) - 14,50 грн

АТБ: Хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн

Novus: Хлеб Marka Promo "Украинский" (половинка, нарезанный, 400 г) - 25,79 грн Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 10 августа (инфографика РБК-Украина) Гречка Лидирующую позицию по минимальной стоимости гречневой крупы уверенно удерживает "Сильпо". "Сильпо": Крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн

АТБ: Крупа "Разумный выбор" гречневая (1 кг) - 65,90 грн

Novus: Крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 65,99 грн

"Ашан": Крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн Яйца Самая дешевая фасованная позиция первой категории предлагает АТБ благодаря скидке. "Ашан": Яйцо куриное С1 (поштучно 3,10 грн/шт) - 31,00 грн/десяток

АТБ: Яйцо куриное "Своя линия" 1 категория (10 шт) - 43,90 грн (акция, было 47,90 грн)

Novus: Яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

"Сильпо": Яйца куриные "Сытый двор" С2 (10 шт) - 49,99 грн Молоко Лучшую цену на объем 900 г удерживают Novus и "Ашан" благодаря специальным предложениям. Порционные упаковки уверенно держатся в пределах 20 грн. АТБ: Молоко "Ежедневный сбор" пастеризовано 2,5% (450 г) - 19,90 грн

"Сильпо": Молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

Novus: Молоко "Житомирский Молочный Завод" ультрапастеризованное 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акционная цена при доставке до 19.08)

"Ашан": Молоко Framo ультрапастеризованное 2,6% (900 г) - 38,50 грн (акционная цена при доставке до 10.08, было 43,40 грн) Подсолнечное масло В сегменте рафинированного масла произошла смена лидера по минимальной цене. "Сильпо": Масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 52,99 грн (акция -6%, было 56,49 грн)

АТБ: Масло "Своя линия" подсолнечное рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн

"Ашан": Масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн

Novus: Масло подсолнечное "Чумак" рафинированное (460 мл) - 67,99 грн