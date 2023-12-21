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Суперліга оприлюднила формат змагань: відомі дата старту, дивізіони та кількість команд

Фото: "Реал" і "Барселона" марять Суперлігою (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво футбольної Суперліги відреагувало на рішення суду Євросоюзу щодо незаконних дій ФІФА та УЄФА з перешкодження створення нових змагань анонсувало деталі запланованого турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mundo Deportivo.

 

Організатори Суперліги прагнуть запустити турнір уже в сезоні 2025/26. Змагання пройдуть в трьох дивізіонах, де зіграють 64 клуби.

Кожна команда за сезон проведе 14 матчів – по 7 вдома та на виїзді. Наприкінці кампанії у плей-офф визначатимуть переможців і невдах "Зіркового", "Золотого" та "Синього" дивізіонів. Потрапляння до останнього залежатиме від результатів у національних першостях.

"Зіркова" та "Золота" ліги складатимуться з 16-ти учасників. Натомість у "Синій" зіграють 32 команди. На старті змагань клуби відберуть за спеціальним індексом "прозорих критеріїв результативності". Інтерес до турніру нібито вже виявили низка італійських клубів, а також "Бенфіка", "Порту", ПСВ, "Фейєнорд" і "Црвена Звезда".

Запропонований формат Суперліги 2025/26:

  • Дивізіон Star – 16 клубів (2 групи по 8 команд)
  • Дивізіон Gold – 16 клубів (2 групи по 8 команд)
  • Дивізіон Blue – 32 клуби (4 групи по 8 команд)

 

Обмін між "Зірковою" та "Золотою" і "Золотою" та "Синьою" лігами відбуватиметься у форматі 2:2 – дві команди вилітають, дві підвищуються в класі. Натомість 20 найгірших колективів "Синього" дивізіону будуть замінені на провідні команди за підсумками сезону в європейських чемпіонатах.

 

До слова, раніше ФІФА та УЄФА програли суд Суперлізі щодо недоброчесної конкуренції.

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