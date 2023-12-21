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Суперлига объявила формат соревнований: известны дата старта, дивизионы и количество команд

Фото: "Реал" и "Барселона" грезят Суперлигой (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство футбольной Суперлиги отреагировало на решение суда Евросоюза по поводу незаконных действий ФИФА и УЕФА по препятствованию создания новых соревнований анонсировало детали запланированного турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Mundo Deportivo.

 

Организаторы Суперлиги стремятся запустить турнир уже в сезоне 2025/26. Соревнования пройдут в трех дивизионах, где сыграют 64 клуба.

Каждая команда за сезон проведет 14 матчей – по 7 дома и на выезде. В конце кампании в плей-офф будут определять победителей и неудачников "Звездного", "Золотого" и "Синего" дивизионов. Попадание в последнее будет зависеть от результатов в национальных первенствах.

"Звездная" и "Золотая" лиги будут состоять из 16 участников. В свою очередь в "Синей" сыграют 32 команды. На старте соревнований клубы отберут по специальному индексу "прозрачных критериев результативности". Интерес к турниру якобы уже проявили ряд итальянских клубов, а также "Бенфика", "Порту", ПСВ, "Фейеноорд" и "Црвена Звезда".

Предлагаемый формат Суперлиги 2025/26:

  • Дивизион Star – 16 клубов (2 группы по 8 команд)
  • Дивизион Gold – 16 клубов (2 группы по 8 команд)
  • Дивизион Blue – 32 клуба (4 группы по 8 команд)

 

Обмен между "Звездной" и "Золотой", а также "Золотой" и "Синей" лигами будет проходить в формате 2:2 – две команды вылетают, две повышаются в классе. Зато 20 худших коллективов "Синего" дивизиона будут заменены на ведущие команды по итогам сезона в европейских чемпионатах.

 

К слову, ранее ФИФА и УЕФА проиграли суд Суперлиге по вопросу недобросовестной конкуренции.

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