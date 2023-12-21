Суперлига объявила формат соревнований: известны дата старта, дивизионы и количество команд

Организаторы Суперлиги стремятся запустить турнир уже в сезоне 2025/26. Соревнования пройдут в трех дивизионах, где сыграют 64 клуба.

Каждая команда за сезон проведет 14 матчей – по 7 дома и на выезде. В конце кампании в плей-офф будут определять победителей и неудачников "Звездного", "Золотого" и "Синего" дивизионов. Попадание в последнее будет зависеть от результатов в национальных первенствах.

"Звездная" и "Золотая" лиги будут состоять из 16 участников. В свою очередь в "Синей" сыграют 32 команды. На старте соревнований клубы отберут по специальному индексу "прозрачных критериев результативности". Интерес к турниру якобы уже проявили ряд итальянских клубов, а также "Бенфика", "Порту", ПСВ, "Фейеноорд" и "Црвена Звезда".

Предлагаемый формат Суперлиги 2025/26:

Дивизион Star – 16 клубов (2 группы по 8 команд)

Дивизион Gold – 16 клубов (2 группы по 8 команд)

Дивизион Blue – 32 клуба (4 группы по 8 команд)

Обмен между "Звездной" и "Золотой", а также "Золотой" и "Синей" лигами будет проходить в формате 2:2 – две команды вылетают, две повышаются в классе. Зато 20 худших коллективов "Синего" дивизиона будут заменены на ведущие команды по итогам сезона в европейских чемпионатах.