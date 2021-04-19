Суперлига Европы подала в суд на ФИФА и УЕФА из-за запрета на участие клубов в турнире

Руководство новосозданной Суперлиги Европы подало в суд на ФИФА и УЕФА из-за планов ассоциаций запретить клубам участвовать в турнире. Клубам, которые примут участие в Суперлиге, пригрозили исключением из всех турниров - национальных и международных.
Об этом сообщает Associated Press.
Письма о том, что Суперлига уже подала судебные иски, были направлены президенту ФИФА Джанни Инфантино и главе УЕФА Александру Чеферину. В нем говорится, что Суперлига уже обеспечена финансированием в размере 5,5 миллиардов долларов.
"Мы обеспокоены тем, что ФИФА и УЕФА могут потребовать принять карательные меры для исключения любого участвующего клуба или игрока из своих соответствующих соревнований. …Чтобы обезопасить себя от такой негативной реакции, которая… будет незаконной, …Суперлига подала ходатайство в соответствующие суды, чтобы обеспечить беспрепятственное проведение и проведение соревнования в соответствии с действующим законодательством", - говорится в письме.
При этом, в какие именно суды были поданы иски не указывается.
Напомним, в ночь на 19 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании нового турнира Суперлиги. Участие в турнире уже подтвердили шесть клубов АПЛ "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед" и "Тоттэнхэм", и по три клуба из Италии и Испании - "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".
Как писало РБК-Украина, Суперлигу планируют проводить в формате двух групп по 10 команд. Турнир может стартовать уже в августе. Матчи будут проходить посреди недели.
Отметим, создание нового турнира произошло на фоне изменения формата Лиги чемпионов, который должны утвердить сегодня, 19 апреля. Ожидается, что УЕФА расширит формат ЛЧ до 34 команд с 2024 года.