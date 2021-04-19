Суперліга Європи подала до суду на ФІФА і УЄФА через заборону на участь клубів у турнірі

Керівництво новоствореної Суперліги Європи подало до суду на ФІФА і УЄФА через плани асоціацій заборонити клубам брати участь в турнірі. Клубам, які візьмуть участь у Суперлізі, пригрозили виключенням з усіх турнірів - національних і міжнародних.
Про це повідомляє Associated Press.
Листи про те, що Суперліга вже подала судові позови, які були направлені президенту ФІФА Джанні Інфантіно та голові УЄФА Александру Чеферину. У ньому говориться, що Суперліга вже забезпечена фінансуванням у розмірі 5,5 мільярдів доларів.
"Ми стурбовані тим, що ФІФА і УЄФА можуть зажадати вжити каральних заходів для виключення будь-якого бере участь клубу або гравця зі своїх відповідних змагань. ...Щоб убезпечити себе від такої негативної реакції, яка... буде незаконною, ...Суперліга подала клопотання у відповідні суди, щоб забезпечити безперешкодне проведення та проведення змагань відповідно до чинного законодавства", - йдеться в листі.
При цьому, які саме суди були подані позови не вказується.
Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення нового турніру Суперліги. Участь у турнірі вже підтвердили шість клубів АПЛ "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед" і "Тоттенхем", і по три клуби з Італії та Іспанії - "Інтер", "Мілан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" і "Атлетико".
Як повідомляло РБК-Україна, Суперлігу планують проводити у форматі двох груп по 10 команд. Турнір може стартувати вже у серпні. Матчі будуть проходити посеред тижня.
Відзначимо, створення нового турніру відбулося на тлі зміни формату Ліги чемпіонів, який мають затвердити сьогодні, 19 квітня. Очікується, що УЄФА розширить формат ЛЧ до 34 команд з 2024 року.