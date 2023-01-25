Фото: Суперкубок УЕФА в 2023 году перенесли из российской Казани в Афины (GettyImages)

Европейский футбольный союз переносит место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году из российской Казани в греческие Афины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЕФА.

"Игра состоится на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческой столице в среду, 16 августа, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по местному времени)", - заявили в союзе. Такое решение было принято после переговоров руководства российского футбольного союза с представителями руководящего органа европейского футбола.