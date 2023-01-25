Суперкубок УЕФА в 2023 году перенесли из российской Казани в Афины
Европейский футбольный союз переносит место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году из российской Казани в греческие Афины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЕФА.
"Игра состоится на стадионе "Георгиос Караискакис" в греческой столице в среду, 16 августа, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по местному времени)", - заявили в союзе.
Такое решение было принято после переговоров руководства российского футбольного союза с представителями руководящего органа европейского футбола.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от европейских турниров в феврале прошлого года после вторжения в Украину.
Вчера западные СМИ сообщили, что УЕФА оставит в силе футбольный бан для России.
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