Суперкар Aston Martin Vantage отримав версію з м'яким дахом

У рух Roadster, як і купе, приводиться 4,0-літровою "вісімкою" з подвійним турбонаддувом. Мотор видає 665 кінських сил та 800 Нм, що на 155 сил та 115 Нм більше, ніж у попередньої моделі. Пару ДВЗ складає восьмидипазонна автоматична коробка ZF. З місця до 100 км/год родстер розганяється за 3,6 секунди – на 0,1 секунди повільніше, ніж купе. Максимальна швидкість дорівнює 325 кілометрів на годину.

Дах відкривається та закривається на швидкості до 50 кілометрів на годину. Процес займає всього 6,8 секунди. Як стверджують у Aston Martin, це найшвидший подібний механізм на ринку. У списку обладнання – шини Michelin Pilot Sport S 5 та вуглець-керамічні гальма, за звук відповідають 11 динаміків. За доплату є аудіосистема, розроблена спільно з Bowers & Wilkins. На ринку модель з'явиться у другій половині року.