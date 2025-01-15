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Суперкар Aston Martin Vantage получил версию с мягкой крышей

Фото: суперкар Aston Martin Vantage получил версию с мягкой крышей (media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Aston Martin представила открытый Vantage Roadster. Масса авто из-за замены крыши слегка возросла, но инженеры постарались свести увеличение к минимуму и сохранили почти идеальный баланс веса по осям - 49:51 в пользу задней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В движение Roadster, как и купе, приводится 4,0-литровой "восьмеркой" с двойным турбонаддувом. Мотор выдает 665 лошадиных сил и 800 Нм, что на 155 сил и 115 Нм больше, чем у предыдущей модели. Пару ДВС составляет восьмидипазонная автоматическая коробка ZF. С места до 100 км/ч родстер разгоняется за 3,6 секунды - на 0,1 секунды медленнее, чем купе. Максимальная скорость равна 325 километров в час.

Крыша открывается и закрывается на скорости до 50 километров в час. Процесс занимает всего 6,8 секунды. Как утверждают в Aston Martin, это самый быстрый подобный механизм на рынке. В списке оборудования - шины Michelin Pilot Sport S 5 и углерод-керамические тормоза, за звук отвечают 11 динамиков. За доплату есть аудиосистема, разработанная совместно с Bowers & Wilkins. На рынке модель появится во второй половине года.

 

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Aston MartinАвтомобильный рынок