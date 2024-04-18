Супергерой з Краснограда. Дивіться приголомшливі сейви Луніна проти "Ман Сіті": відео

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін упевненою грою забезпечив перемогу над англійським "Манчестер Сіті" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SofaScore .

Українець вийшов у старті "вершкових" і привів мадридців до серії пенальті. Він парирував 8 ударів "містян", а в післяматчевій лотереї взяв одинадцятиметрові Сілви та Ковачіча.

Лунін працював у поті чола впродовж усього поєдинку. "Реал" після забитого Родріго в дебюті м'яча перейшов до оборони, а "Манчестер Сіті" регулярно нагнітав ситуацію біля володінь кіпера збірної України. Холанд, Де Брюйне, Гріліш, Фоден неодноразово били в напрямку воріт мадридців, але Лунін упорався з більшістю випадів.

Єдиний м'яч "Реал" пропустив на 76-й хвилині зустрічі. Помилки припустився Рюдігер – центрбек перервав гострий простріл Доку посеред штрафного майданчика. Та першим до м'яча дістався Де Брюйне та потужним ударом спрямував під поперечину.

Утім, і Лунін, і Рюдігер згодом стали головними героями "Реала". Українець парирував два удари в серії одинадцятиметрових. Натомість німець реалізував вирішальний пенальті.