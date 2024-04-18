Супергерой из Краснограда. Смотрите потрясающие сэйвы Лунина против "Ман Сити": видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SofaScore .

Украинец вышел в старте "сливочных" и провел мадридцев до серии пенальти. Он парировал 8 ударов "горожан", а в послематчевой лотерее взял одиннадцатиметровые Силвы и Ковачича.

Лунин работал в поте лица на протяжении всего поединка. "Реал" после забитого Родриго в дебюте мяча перешел в оборону, а "Манчестер Сити" регулярно нагнетал ситуацию у владений кипера сборной Украины. Холанд, Де Брюйне, Грилиш, Фоден неоднократно били в направлении ворот мадридцев, но Лунин справился с большинством выпадов.

Единственный мяч "Реал" пропустил на 76-й минуте встречи. Ошибку допустил Рюдигер – центрбек прервал острый прострел Доку посреди штрафной. Но первым к мячу добрался Де Брюйне и мощным ударом отправил под перекладину.

Впрочем, и Лунин, и Рюдигер впоследствии стали главными героями "Реала". Украинец парировал два удара в серии одиннадцатиметровых. В свою очередь немец реализовал решающий пенальти.