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Противоречит Кремлю. "Повар Путина" продолжает создавать разногласия в правительстве России, - ISW

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Воскресенье 23 октября 2022 03:17
Противоречит Кремлю. "Повар Путина" продолжает создавать разногласия в правительстве России, - ISW Фото: Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве (Скриншот)
Автор: Олег Васкив

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что действия "Повара Путина" имеют разногласия с нарративами Кремля о ходе боевых действий.

В отчете указано, что связанные с Пригожиным и ЧВК "Вагнера" Telegram-каналы заявили о том, что российские чиновники приостановили расширение укреплений, которые должны были проходить вплоть до Белгородской области.

"Пригожин обвинил российскую бюрократию, которую он охарактеризовал как "бюрократов-врагов", в том, что она "прямо выступает против интересов населения", когда не поддерживает строительство линии", - рассказывают в ISW.

В Институте изучения войны предположили, что Пригожин таким образом может пытаться ужесточить требования российских империалистов, неоднократно обвинявших Кремль в неспособности защитить границу Белгородской области.

В ISW объяснили подробнее об укреплениях

Специалисты добавили, что предложенное Пригожиным расширение укреплений будет защищать границу между Белгородской областью РФ и Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины, но, в частности, не будет охватывать северную часть Луганской области вплоть до линии столкновения, что противоречит обещаниям Кремля "защитить" весь регион.

В то же время, по другой версии, линия будет прикрывать только территорию Луганской области, которую российские оккупанты контролировали до 24 февраля. Она охватывает только Лисичанск, Золотое и Попасную, но не включает Кременную и Северодонецк.

"Вагнеровцы", вероятно, готовятся защищать позиции, которые, по их мнению, они могут реально удерживать, потому что не уверены в способности России защитить населенные пункты севернее Лисичанска, такие как Кременная и Сватово", - подытожили в отчете.

Напомним, "вагнеровцы" начали возводить противотанковые укрепления возле города Горское Луганской области.

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