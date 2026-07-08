Суперечить логіці. У Зеленського розкритикували рішення МОК щодо Росії

Відновлення Міжнародним олімпійським комітетом прав Олімпійського комітету Росії викликає занепокоєння на тлі посилення міжнародного санкційного тиску.
Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Він наголосив, що значна частина російських атлетів безпосередньо представляє спортивні клуби Міноборони РФ, Росгвардії та інших силових структур, а деякі з них мають військові звання. Крім того, чимало олімпійських чемпіонів і призерів відкрито підтримують війну проти України.
"Серед них - Ангеліна Мельникова, Яна Єгорян, Владислав Ларін, Світлана Дашанімаєва та ін. Вони брали участь у пропагандистських заходах, відвідували ТОТ України та публічно схвалювали політику Кремля. Саме за такі дії Україна вже запровадила санкції проти них", - повідомив Власюк.
Під обмеженнями невдовзі може опинитися і керівництво спортивного руху. До наступного, 21-го пакета санкцій ЄС планують включити президента ФІДЕ Аркадія Дворковича, який уже перебуває під українськими санкціями.
Також обговорюється запровадження європейських санкцій проти інших посадовців, які підтримали агресію. Серед них - міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов, президент Федерації спортивної боротьби Михайло Маміашвілі та колишній очільник Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.
"На цьому тлі будь-які кроки до відновлення повноцінної участі російських спортивних структур у міжнародному спортивному русі суперечать логіці санкційного тиску", - підкреслив Власюк.
Він наголосив, що спорт у Росії залишається інструментом державної пропаганди та підтримки війни, тому міжнародні організації мають не послаблювати, а зберігати політику ізоляції всіх, хто сприяє агресії.
Нагадаємо, ФІФА почала готуватись до офіційного обговорення можливого скасування заборони на участь у міжнародних турнірах команд з Росії.
Приводом для цього стало рішення МОК зняти дискваліфікацію з Олімпійського комітету країни-агресорки та повідомити про це в міжнародні спортивні федерації.