RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Противоречит логике. У Зеленского раскритиковали решение МОК по России

19:23 08.07.2026 Ср
2 мин
Вместо ослабления санкций нужно изолировать всех, кто способствует агрессии
aimg Валерий Ульяненко
Фото: решение МОК по России противоречит логике санкций (Getty Images)

Возобновление Международным олимпийским комитетом прав Олимпийского комитета России вызывает беспокойство на фоне усиления международного санкционного давления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

Он отметил, что значительная часть российских атлетов напрямую представляет спортивные клубы Минобороны РФ, Росгвардии и других силовых структур, а некоторые из них имеют воинские звания. Кроме того, многие олимпийские чемпионы и призеры открыто поддерживают войну против Украины.

"Среди них - Ангелина Мельникова, Яна Егорян, Владислав Ларин, Светлана Дашанимаева и др. Они принимали участие в пропагандистских мероприятиях, посещали ТОТ Украины и публично одобряли политику Кремля. Именно за такие действия Украина уже ввела санкции против них", - сообщил Власюк.

Новые санкции против функционеров

Под ограничениями может оказаться и руководство спортивного движения. В следующий, 21-й пакет санкций ЕС планируют включить президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, который уже находится под украинскими санкциями.

Также обсуждается введение европейских санкций против других чиновников, поддержавших агрессию. Среди них - министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"На этом фоне любые шаги по восстановлению полноценного участия российских спортивных структур в международном спортивном движении противоречат логике санкционного давления", - подчеркнул Власюк.

Он отметил, что спорт в России остается инструментом государственной пропаганды и поддержки войны, поэтому международные организации не должны ослаблять, а сохранять политику изоляции всех, кто способствует агрессии.

Напомним, ФИФА начала готовиться к официальному обсуждению возможной отмены запрета на участие в международных турнирах команд с России.

Поводом для этого стало решение МОК снять дисквалификацию с Олимпийского комитета страны-агрессорки и сообщить об этом в международные спортивные федерации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаолімпійський комітет