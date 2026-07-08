Противоречит логике. У Зеленского раскритиковали решение МОК по России

Он отметил, что значительная часть российских атлетов напрямую представляет спортивные клубы Минобороны РФ, Росгвардии и других силовых структур, а некоторые из них имеют воинские звания. Кроме того, многие олимпийские чемпионы и призеры открыто поддерживают войну против Украины.

"Среди них - Ангелина Мельникова, Яна Егорян, Владислав Ларин, Светлана Дашанимаева и др. Они принимали участие в пропагандистских мероприятиях, посещали ТОТ Украины и публично одобряли политику Кремля. Именно за такие действия Украина уже ввела санкции против них", - сообщил Власюк.

Новые санкции против функционеров

Под ограничениями может оказаться и руководство спортивного движения. В следующий, 21-й пакет санкций ЕС планируют включить президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, который уже находится под украинскими санкциями.

Также обсуждается введение европейских санкций против других чиновников, поддержавших агрессию. Среди них - министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"На этом фоне любые шаги по восстановлению полноценного участия российских спортивных структур в международном спортивном движении противоречат логике санкционного давления", - подчеркнул Власюк.

Он отметил, что спорт в России остается инструментом государственной пропаганды и поддержки войны, поэтому международные организации не должны ослаблять, а сохранять политику изоляции всех, кто способствует агрессии.