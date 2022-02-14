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Супербоул: "Лос-Анджелес" стал чемпионом НФЛ-2021

Автор: Антон Федорцив

В решающем матче Национальной футбольной лиги "Лос-Анджелес Рэмс" обыграли "Цинциннати Бенгалс" (23:20) и оформили чемпионский титул сезона-2021.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Старт поединка был за "Рэмс". Калифорнийцы уверенной игрой в первой четверти обеспечили себе комфортное преимущество (7:3).

Однако, "Бенгалс" добавили в двух следующих 15-минутках. Во второй четверти они обошли "Лос-Анджелес" всего на очко (7:6). А вот в третьей переиграли калифорнийцев всухую (7:0).

Тем не менее, превратить такое преимущество (20:16 перед последней четвертью) в завоевания трофея "Цинциннати" так и не сумел. "Рэмс" уверенно взяли 15-минутку (7:0) и во второй раз в истории победили в Супербоуле.

Первый кубок "Лос-Анджелес Рэмс" завоевали еще в 1999 году. Еще трижды (1979, 2001, 2018 гг.) калифорнийцы терпели фиаско в финалах.

К слову, накануне подвели итоги спортивной недели 7-13 февраля.

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