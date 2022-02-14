RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Супербоул: "Лос-Анджелес" став чемпіоном НФЛ-2021

Автор: Антон Федорців

У вирішальному матчі Національної футбольної ліги "Лос-Анджелес Ремс" переграли "Цинциннаті Бенгалс" (23:20) та оформили чемпіонський титул сезону-2021.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Старт поєдинку був за "Ремс". Каліфорнійці впевненою грою у першій чверті забезпечили собі комфортну перевагу (7:3).

Однак, "Бенгалс" додали в двох наступних 15-хвилинках. У другій чверті вони обійшли "Лос-Анджелес" усього на очко (7:6). А от у третій переграли каліфорнійців усуху (7:0).

Тим не менше, перетворити таку перевагу (20:16 перед останньою чвертю) в здобуття трофею "Цинциннаті" так і не зумів. "Ремс" впевнено взяли 15-хвилинку (7:0) і вдруге в історії перемогли в Супербоулі.

Перший кубок "Лос-Анджелес Ремс" здобули ще в 1999 році. Ще тричі (1979, 2001, 2018 рр.) каліфорнійці зазнавали фіаско в фіналах.

До слова, напередодні підбили підсумки спортивного тижня 7-13 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки