Суперасистент "Вінніпега" підкорив Міссурі та став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Американець неабияк доклався до виїзної перемоги над "Сент-Луїсом" (5:2). Вінгер зробив чотири результативні передачі на партнерів.

У першому періоді Аяфалло в більшості віддав асист уздовж воріт на Шайфлі. Згодом Піонк із його допомогою подвоїв перевагу "Джетс", а під завісу 20-хвилинки центрфорвард "Блюз" Томас розмочив рахунок. У другому періоді герой дня взяв участь у гольовій комбінації, що завершилася шайбою Коннора.

У фінальному періоді Аяфалло долучився до другої шайби партнера. Згодом капітан "Сент-Луїса" Бенн подарував надію вболівальникам міссурійців. Однак, на останніх хвилинах Перфетті відправив шайбу в порожні ворота "Блюз".

До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Колорадо" Кейл Макар і воротар "Тампи-Бей" Метт Томкінс. "Юкі" трьома асистами допоміг переграти "Нью-Джерсі" (6:3). Натомість голкіпер "Лайтнінг" у протистоянні з "Монреалем" (5:3) здобув першу перемогу в кар'єрі.

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