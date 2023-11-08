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Суперасистент "Вінніпега" підкорив Міссурі та став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Алекс Аяфалло організував 4 шайби "Джетс" (thecanadianpress.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив крайнього нападника "Вінніпег Джетс" Алекса Аяфалло першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Американець неабияк доклався до виїзної перемоги над "Сент-Луїсом" (5:2). Вінгер зробив чотири результативні передачі на партнерів.

У першому періоді Аяфалло в більшості віддав асист уздовж воріт на Шайфлі. Згодом Піонк із його допомогою подвоїв перевагу "Джетс", а під завісу 20-хвилинки центрфорвард "Блюз" Томас розмочив рахунок. У другому періоді герой дня взяв участь у гольовій комбінації, що завершилася шайбою Коннора.

У фінальному періоді Аяфалло долучився до другої шайби партнера. Згодом капітан "Сент-Луїса" Бенн подарував надію вболівальникам міссурійців. Однак, на останніх хвилинах Перфетті відправив шайбу в порожні ворота "Блюз".

До топ-трійки зірок також потрапили оборонець "Колорадо" Кейл Макар і воротар "Тампи-Бей" Метт Томкінс. "Юкі" трьома асистами допоміг переграти "Нью-Джерсі" (6:3). Натомість голкіпер "Лайтнінг" у протистоянні з "Монреалем" (5:3) здобув першу перемогу в кар'єрі.

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні капітан "Ванкувера" Х'юз очолив хіт-парад зірок із чотирма набраними пунктами.

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