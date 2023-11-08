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Суперассистент "Виннипега" покорил Миссури и стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Алекс Аяфалло организовал 4 шайбы "Джетс" (thecanadianpress.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Виннипег Джетс" Алекса Аяфалло первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Американец всерьез приложился к выездной победе над "Сент-Луисом" (5:2). Вингер сделал четыре результативных передачи на партнеров.

В первом периоде Аяфалло в большинстве отдал ассист вдоль ворот на Шайфли. Впоследствии Пионк с его помощью удвоил преимущество "Джетс", а под занавес 20-минутки центрфорвард "Блюз" Томас размочил счет. Во втором периоде герой дня принял участие в голевой комбинации, завершившейся шайбой Коннора.

В финальном периоде Аяфалло посодействовал второй шайбе партнера. Впоследствии капитан "Сент-Луиса" Бенн подарил надежду болельщикам миссурийцев. Однако, на последних минутах Перфетти отправил шайбу в пустые поворота "Блюз".

В топ-тройку звезд также попали защитник "Колорадо" Кейл Макар и вратарь "Тампы-Бэй" Мэтт Томкинс. "Юки" тремя ассистами помог переиграть "Нью-Джерси" (6:3). В свою очередь голкипер "Лайтнинг" в противостоянии с "Монреалем" (5:3) одержал первую победу в карьере.

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне капитан "Ванкувера" Хьюз возглавил хит-парад звезд с четырьмя набранными пунктами.

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