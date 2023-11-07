Капітан "Ванкувера" з шайбою і букетом асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео
Оглядачі Національної хокейної ліги обрали оборонця "Ванкувер Кенакс" Квінна Х'юза найкращим виконавцем ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Молодий американець став головною дійовою особою у розгромі "Едмонтона" (6:2). Він оформив гол і віддав три результативні передачі.
Відкрили рахунок, однак, "Ойлерз" зусиллями Екхольма в більшості. Та ще до кінця першого періоду "Кенакс" були попереду. Перша шайба вийшла курйозною – Х'юз прострілив на Лафферті, але "диск" підправив за лінію оборонець "Едмонтона" Деарне.
Згодом відзначився Зутер, а Бесер за чисельної переваги "Ванкувера" завершив комбінацію за участі Х'юза та Міллера. У другій 20-хвилинці канадські команди обмінялися шайбами – на гол Драйзайтля від господарів льоду відповів Хегландер. А у фінальному періоді Х'юз допоміг Міллеру та Бесеру оформити повний розгром.
До трійки зірок вечора також потрапили дует Остона Меттьюза та Мітчелла Марнера з "Торонто", а також воротар "Бостона" Джеремі Свеймен. Двійко хокеїстів "Мейпл Ліфс" оформили три шайби та 4 асисти проти "Тампи". Натомість воротар "Брюїнз" пропустив дві шайби від "Далласа", але виконав 35 сейвів.
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Торонто" – "Тампа-Бей" – 6:5 ОТ (1:4, 2:0, 2:1, 1:0)
- "Флорида" – "Коламбус" – 5:4 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 1:0)
- "Даллас" – "Бостон" – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)
- "Ванкувер" – "Едмонтон" – 6:2 (3:1, 1:1, 2:0)
До слова, напередодні форвард "Анахайма" Каррік став першою зіркою вечора з дублем проти "Вегаса".
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