Синєгубов про нічний ракетний удар по Харкову: метою була лікарня

"Власне кажучи, останній прильот по Харкову, коли було частково зруйновано 4-поверхівку і загинула жінка, у нас є інформація, що ціллю насправді була цивільна лікарня, яка знаходиться в цьому районі", - заявив він.

Нагадаємо, 29 січня у Харкові пролунав вибух. Пізніше влада повідомила, що прокремлівські війська обстріляли місто. Окупанти випустили ракету С-300, яка потрапила до житлового будинку Київського району.

Внаслідок ворожої атаки останній поверх одного з під'їздів житлового будинку було зруйновано. Внаслідок обстрілу загинула жінка похилого віку, ще кілька людей постраждали.

Раніше Синєгубов не виключав, що будинок, до якого потрапила ракета, можуть частково знести через аварійність. Рішення прийматиме місцева влада після проведення експертизи. Нині перебувати у будівлі небезпечно.

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