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Синегубов о ночном ракетном ударе по Харькову: целью была больница

Фото: дом, который был частично разрушен во время атаки на Харьков 29 января (t.me/citykharkivua)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 29 января, российские оккупанты совершили ночной ракетный удар по жилому дому в центре Харькова. Однако целью россиян на самом деле была больница.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Собственно говоря, последний прилет по Харькову, когда была частично разрушена 4-этажка и погибла женщина, у нас есть информация, что целью на самом деле была гражданская больница, которая находится в этом районе", - заявил он.

Напомним, 29 января в Харькове прогремел взрыв. Позже власти сообщили, что прокремлевские войска обстреляли город. Оккупанты выпустили ракету С-300, которая попала в жилой дом в Киевском районе.

В результате вражеской атаки последний этаж одного из подъездов жилого дома был разрушен. В результате обстрела погибла пожилая женщина, еще несколько человек пострадали.

Ранее Синегубов не исключал, что дом, в который попала ракета, могут частично снести из-за аварийности. Решение будут принимать местные власти после проведения экспертизы. В настоящее время находиться в здании опасно.

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