Сунак звинуватив Путіна в безрозсудній ядерній ескалації часів Карибської кризи

"Безрозсудність Путіна наблизила нас до небезпечної ядерної ескалації", - сказав він.

За словами глави уряду Британії, ситуація близька до тієї, яка була за часів Карибської кризи.

Також чиновник звинуватив іранські проксі в тому, що вони обстрілюють британські кораблі в Червоному морі.

Що мав на увазі Сунак

Карибська криза сталася восени 1962 року. Йдеться про надзвичайно напружене політичне, дипломатичне та військове протистояння між СРСР і США.

Причиною цього стало розміщення 1961 року американським військам у Туреччині ракет середньої дальності "Юпітер", які безперешкодно могли досягти міст у західній частині СРСР, включно з Москвою і головними промисловими центрами країни.

У відповідь на ці дії СРСР розмістив кадрові військові частини і підрозділи (на озброєнні в яких перебувала як звичайна, так і атомна зброя, включно з балістичними і тактичними ракетами наземного базування) на острові Куба, у безпосередній близькості від узбережжя США. Криза могла призвести до глобальної ядерної війни, але її вдалося уникнути.