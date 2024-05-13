Сунак обвинил Путина в безрассудной ядерной эскалации времен Карибского кризиса

Диктатор Владимир Путин приблизил мир к опасной ядерной эскалации времен Карибского кризиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Британии Риши Сунака.
"Безрассудство Путина приблизило нас к опасной ядерной эскалации", - сказал он.
По словам главы правительства Британии, ситуация близка к той, которая была во времена Карибского кризиса.
Также чиновник обвинил иранские прокси в том, что они обстреливают британские корабли в Красном море.
Карибский кризис произошел осенью 1962 года. Речь идет о чрезвычайно напряженном политическом, дипломатическом и военном противостоянии между СССР и США.
Причиной этого стало размещение в 1961 году американским войскам в Турции ракет средней дальности "Юпитер", которые беспрепятственно могли достичь городов в западной части СССР, включая Москву и главные промышленные центры страны.
В ответ на эти действия СССР разместил кадровые воинские части и подразделения (на вооружении у которых находилось как обычное, так и атомное оружие, включая баллистические и тактические ракеты наземного базирования) на острове Куба, в непосредственной близости от побережья США. Кризис мог привести к глобальной ядерной войне, но его удалось избежать.
Российский диктатор уже давно угрожает миру ядерным оружием, однако стал это делать чаще после начала войны против Украины. Это приводит к тому, что странам Запада приходится думать над гипотетическим ответом на возможный ядерный удар России по Украине или другой стране.
Недавно в Белом доме снова отреагировали на очередные угрозы Путина. В Вашингтоне посоветовали диктатору вывести войска из Украины, если он опасается западной военной помощи Киеву.
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