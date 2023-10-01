Сунак заперечив відправку британських військових в Україну найближчим часом

Британія не збирається найближчим часом відправляти своїх військових інструкторів в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначимо, що раніше міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив про можливість перенесення офіційної програми навчання українських бійців під керівництвом Британії безпосередньо в Україну. Таким чином, британські війська могли бути вперше розміщені в Україні.
Проте Сунак
британських військових не відправлятимуть воювати у поточному конфлікті.
Зазначимо, що з початку 2022 року Британія підготувала понад 22 тисячі українських бійців. Вони отримували воєнні навички, вивчали техніку бою в окопах та медичну підготовку.
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