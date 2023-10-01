Сунак отрицает отправку британских военных в Украину в ближайшее время

Напомним, что ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявил о возможности переноса официальной программы обучения украинских бойцов под руководством Британии непосредственно в Украину. Таким образом, британские войска могли быть впервые размещены в Украине.

Однако Сунак

британских военных не будут отправлять воевать в текущем конфликте.

Обучение украинских военных в Британии

Отметим, что с начала 2022 года Британия подготовила более 22 тысяч украинских бойцов. Они получали военные навыки, изучали технику боя в окопах и медицинскую подготовку.

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