UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сунак закликав ігнорувати пропозиції Кремля щодо припинення вогню та пояснив чому

Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав ігнорувати пропозиції Росії щодо припинення вогню на фронті, оскільки ворог використає це для перегрупування військ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сунак закликав лідерів країн Балтії ігнорувати заклики Росії щодо припинення вогню, доки її війська не покинуть територію України.

Під час звернення до лідерів країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил у Латвії, Сунак також закликав Альянс надати більше військової допомоги Україні, у тому ж числі систем ППО, артилерії й бронетехніки.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із завойованої території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів", - заявив Сунак.

Водночас він додав, що Альянс повинен продовжувати зосереджувати свої сили на послабленні здатності Росії перегрупуватися й поповнювати запаси. За його слова, для цього необхідно переслідувати ланцюги постачання й позбавити Кремль міжнародної підтримки. Також він наголосив на рішучій критиці проти Ірану за постачання безпілотників до Москви.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів з закликом збільшити поставки ППО Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КремльРосійська ФедераціяВеликобританіяВійна в Україні