Сунак призвал игнорировать предложения Кремля по прекращению огня и объяснил почему

Сунак призвал лидеров стран Балтии игнорировать призывы России по прекращению огня, пока ее войска не покинут территорию Украины.

Во время обращения к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Латвии Сунак также призвал Альянс оказать больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.

"Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из завоеванной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", - заявил Сунак.

В то же время, он добавил, что Альянс должен продолжать сосредоточивать свои силы на ослаблении способностей России перегруппироваться и пополнять запасы. По его словам, для этого необходимо преследовать цепи поставок и лишить Кремль международной поддержки. Также он отметил критику против Ирана за поставки беспилотников в Москву.