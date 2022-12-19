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Сунак призвал игнорировать предложения Кремля по прекращению огня и объяснил почему

Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Британии Риши Сунак призвал игнорировать предложения России по прекращению огня на фронте, поскольку враг использует это для перегруппировки войск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сунак призвал лидеров стран Балтии игнорировать призывы России по прекращению огня, пока ее войска не покинут территорию Украины.

Во время обращения к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Латвии Сунак также призвал Альянс оказать больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.

"Мы должны четко осознавать, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России абсолютно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это был бы ошибочный призыв, он будет использован Россией для перегруппировки, для усиления своих войск. И пока они не выйдут из завоеванной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", - заявил Сунак.

В то же время, он добавил, что Альянс должен продолжать сосредоточивать свои силы на ослаблении способностей России перегруппироваться и пополнять запасы. По его словам, для этого необходимо преследовать цепи поставок и лишить Кремль международной поддержки. Также он отметил критику против Ирана за поставки беспилотников в Москву.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным лидерам с призывом увеличить поставки ПВО Украине.

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