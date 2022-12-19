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Сунак закликав ігнорувати пропозиції Кремля щодо припинення вогню та пояснив чому

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Понеділок 19 грудня 2022 14:40
Сунак закликав ігнорувати пропозиції Кремля щодо припинення вогню та пояснив чому Фото: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав ігнорувати пропозиції Росії щодо припинення вогню на фронті, оскільки ворог використає це для перегрупування військ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Сунак закликав лідерів країн Балтії ігнорувати заклики Росії щодо припинення вогню, доки її війська не покинуть територію України.

Під час звернення до лідерів країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил у Латвії, Сунак також закликав Альянс надати більше військової допомоги Україні, у тому ж числі систем ППО, артилерії й бронетехніки.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із завойованої території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів", - заявив Сунак.

Водночас він додав, що Альянс повинен продовжувати зосереджувати свої сили на послабленні здатності Росії перегрупуватися й поповнювати запаси. За його слова, для цього необхідно переслідувати ланцюги постачання й позбавити Кремль міжнародної підтримки. Також він наголосив на рішучій критиці проти Ірану за постачання безпілотників до Москви.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів з закликом збільшити поставки ППО Україні.

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