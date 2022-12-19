Сунак закликав ігнорувати пропозиції Кремля щодо припинення вогню та пояснив чому

Сунак закликав лідерів країн Балтії ігнорувати заклики Росії щодо припинення вогню, доки її війська не покинуть територію України.

Під час звернення до лідерів країн-учасниць Об'єднаних експедиційних сил у Латвії, Сунак також закликав Альянс надати більше військової допомоги Україні, у тому ж числі систем ППО, артилерії й бронетехніки.

"Ми повинні чітко усвідомлювати, що будь-який односторонній заклик до припинення вогню з боку Росії є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті. Я думаю, що це був би помилковий заклик, він буде використаний Росією для перегрупування, для посилення своїх військ. І поки вони не вийдуть із завойованої території, не може і не повинно бути ніяких реальних переговорів", - заявив Сунак.

Водночас він додав, що Альянс повинен продовжувати зосереджувати свої сили на послабленні здатності Росії перегрупуватися й поповнювати запаси. За його слова, для цього необхідно переслідувати ланцюги постачання й позбавити Кремль міжнародної підтримки. Також він наголосив на рішучій критиці проти Ірану за постачання безпілотників до Москви.