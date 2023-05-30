Сунак вирушить до Байдена домовлятися про військову допомогу для України

"Сунак буде у Вашингтоні в середу і четвер наступного тижня для зустрічей з Байденом, членами Конгресу та бізнес-лідерами США", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Сунак здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона з того часу, як у жовтні був призначений прем'єр-міністром. Він хоче налагодити відносини зі США після того, як вони були напруженими через вихід Великобританії з Європейського Союзу у 2020 році.

Представник прем'єр-міністра Британії додав, що лідери країн матимуть можливість обговорити різні питання, включаючи і підтримку України.

Допомога Україні від США та Британії

Сполучені Штати Америки завтра, 31 травня, анонсують передачу Україні військової допомоги у рамках нового пакету. До нього увійдуть ракети Zuni.

Також нещодавно прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про передачу Великою Британією сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України.

Раніше CNN повідомило, що Велика Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, надавши українським силам новий ударний потенціал перед контрнаступом. Пізніше Велика Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Storm Shadow. Ракети передані безкоштовно.