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Сунак отправится к Байдену договариваться о военной помощи для Украины

Фото: Риши Сунак и Джо Байден (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак проведет переговоры с президентом США Джо Байденом на следующей неделе. Они обсудят дальнейшие поставки военной помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Британии, которое приводит Reuters.

"Сунак будет в Вашингтоне в среду и четверг на следующей неделе для встреч с Байденом, членами Конгресса и бизнес-лидерами США", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Сунак совершит свой первый официальный визит в Вашингтон с тех пор, как в октябре был назначен премьер-министром. Он хочет наладить отношения с США после того, как они были напряженными из-за выхода Великобритании из Европейского Союза в 2020 году.

Представитель премьер-министра Британии добавил, что лидеры стран будут иметь возможность обсудить различные вопросы, включая и поддержку Украины.

Помощь Украине от США и Британии

Соединенные Штаты Америки завтра, 31 мая, анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni.

Также недавно премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины.

Ранее CNN сообщило, что Великобритания передала Украине несколько крылатых ракет Storm Shadow, предоставив украинским силам новый ударный потенциал перед контрнаступлением. Позже Великобритания официально подтвердила передачу Украине ракет Storm Shadow. Ракеты переданы бесплатно.

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