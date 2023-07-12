Сунак виправдався за слова міністра оборони Великої Британії щодо невдячності українців

Заява зроблена на фоні коментаря міністра оборони Великої Британії Бен Воллеса, в якому він дорікнув, що українці не завжди дякують за отриману допомогу.

"Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності", - сказав він під час брифінгу на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Однак Сунак відповів тим, що Україна, її громадяни та президент Зеленський постійно дякують за надану допомогу.

"Президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність мені та британському народу, а також іншим союзникам. Він зробив це дуже зворушливо в парламенті, коли був у Великобританії на початку цього року", - сказав Сунак.

Він зауважив, що Україна продовжує бути вдячною за підтримку та допомогу багатьом українським родинам.

Критика Зеленського

Нагадаємо, учора, 11 липня, у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Україна очікувала отримати запрошення до Альянсу від союзників, але цього так і не сталося. Натомість країни НАТО погодилися запросити Україну лише за виконання низки умов.

На тлі такого рішення президент Володимир Зеленський виступив з різкою критикою. Він заявив, що безпрецедентно та абсурдно, коли країни НАТО не надали Україні жодних тимчасових рамок для запрошення та членства в Альянсі.

За його словами, це показало, що союзники не мають готовності навіть запросити Україну до НАТО.

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