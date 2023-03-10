Сунак розповів, що Британія може зробити для перемоги України у війні з РФ

"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. І зараз це означає надання їм підтримки, можливостей і навчання для проведення наступу і отримання вирішальної переваги на полі бою", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних Сил України.

Нагадаємо, Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це довгострокове рішення.

Крім того, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.

Додамо, що посол України в Британії Вадим Пристайко заявляв, що настала черга підготовки українських морських піхотинців у Британії.

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