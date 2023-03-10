UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сунак розповів, що Британія може зробити для перемоги України у війні з РФ

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія хоче, щоб Україна виграла у війні з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. І зараз це означає надання їм підтримки, можливостей і навчання для проведення наступу і отримання вирішальної переваги на полі бою", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Британія розширить програму підготовки морської піхоти та пілотів винищувачів для Збройних Сил України.

Нагадаємо, Великобританія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Однак це довгострокове рішення.

Крім того, колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав Лондон надати Україні винищувачі та танки.

Додамо, що посол України в Британії Вадим Пристайко заявляв, що настала черга підготовки українських морських піхотинців у Британії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяРіші СунакВійна Росії проти України