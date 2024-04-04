Дуда закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП
Президент Польщі Анджей Дуда передав лідерам країн-учасниць НАТО лист, у якому він вказує на свою пропозицію збільшити витрати на оборону з 2 до 3% ВВП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RP.
"Я переконаний, що це основа для послідовного зміцнення безпеки на всьому євроатлантичному просторі. Це природний і фундаментальний крок, який ми повинні зробити сьогодні разом у протистоянні імперській політиці Кремля", - заявив він.
Дуда зазначив, що Кремль перейшов до економіки війни, і не бракує напруженості на Близькому Сході та в Тихому океані.
"Тому сьогодні ми повинні бути сміливими і безкомпромісними", - наголосив він.
Президент Польщі додав, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО підтверджує саме це і є великим зміцненням Альянсу.
"Але ми повинні зміцнювати єдність і розвивати військовий потенціал із ще більшою рішучістю. Польща, як небагато країн світу, знає, що за безпеку доводиться платити, тому вона виділяє понад 4% ВВП на утримання та модернізацію армії. У 2014 році країни Альянсу зобов'язалися збільшити військові витрати до 2% ВВП", - заявив Дуда.
Він підкреслив, що витрати у 2% ВВП були достатніми 10 років тому.
"Те, що робить сьогодні (російський диктатор, - ред.) Володимир Путін, вимагає нашої однозначної відповіді. Нам потрібна дискусія про майбутнє пакту і конкретні рішення. Я вже порушував цю тему з багатьма лідерами країн НАТО. Я вітаю позитивну реакцію, а також пропозиції щодо зміцнення Альянсу. У всіх нас одна мета - глобальна безпека". - підсумовує президент.
НАТО готується до ескалації
Раніше німецьке видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.
Зокрема, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.
Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, лідери Європи мають бути готовими до такого сценарію.
А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.
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