Сунак очікує, що НАТО до липня розробить гарантії безпеки для України

Британський лідер підтримав бажання України стати членом НАТО. Проте він наголосив, що альянс повинен розробити гарантії безпеки для України.

"Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі - гарне місце для його завершення", - сказав Сунак.

Прем'єр Британії також закликав союзників посилити військову допомогу Україні. Зокрема, надати більше артилерії, далекобійної зброї, танків та систем протиповітряної оборони.

На його думку, переломний момент у війні вже розпочався, тому Україні потрібно більше озброєння, аби отримати перевагу.

Варто зазначити, у столиці Литви 11 та 12 липня пройде саміт НАТО, де зустрінуться лідери країн-членів альянсу.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда закликає розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки та представити її на липневому саміті НАТО.

Водночас в уряді Німеччини вважають, що ще зарано говорити про те, якими можуть бути гарантії безпеки для України.

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