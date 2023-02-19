Сунак ожидает, что НАТО до июля разработает гарантии безопасности для Украины

Британский лидер поддержал желание Украины стать членом НАТО. Однако он подчеркнул, что альянс должен разработать гарантии безопасности для Украины.

"Нам нужно подумать о том, как в будущем мы будем защищать безопасность Украины. Это разговор, который мы уже должны начать, потому что саммит в Вильнюсе - хорошее место для его завершения", - сказал Сунак.

Премьер Великобритании также призвал союзников усилить военную помощь Украине. В частности, предоставить больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем противовоздушной обороны.

По его мнению, переломный момент в войне уже начался, поэтому Украине нужно большее вооружение, чтобы получить преимущество.

Стоит отметить, что в столице Литвы 11 и 12 июля пройдет саммит НАТО, где встретятся лидеры стран-членов альянса.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призывает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности и представить его на июльском саммите НАТО.

В то же время в правительстве Германии считают, что еще рано говорит и о том, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

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