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Сунак ожидает, что НАТО до июля разработает гарантии безопасности для Украины

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В НАТО до июля должны закончить разработку проекта гарантий безопасности для Украины, чтобы на саммите в Вильнюсе союзники могли обсудить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Великобритании Риши Сунака в интервью Bloomberg.

Британский лидер поддержал желание Украины стать членом НАТО. Однако он подчеркнул, что альянс должен разработать гарантии безопасности для Украины.

"Нам нужно подумать о том, как в будущем мы будем защищать безопасность Украины. Это разговор, который мы уже должны начать, потому что саммит в Вильнюсе - хорошее место для его завершения", - сказал Сунак.

Премьер Великобритании также призвал союзников усилить военную помощь Украине. В частности, предоставить больше артиллерии, дальнобойного оружия, танков и систем противовоздушной обороны.

По его мнению, переломный момент в войне уже начался, поэтому Украине нужно большее вооружение, чтобы получить преимущество.

Стоит отметить, что в столице Литвы 11 и 12 июля пройдет саммит НАТО, где встретятся лидеры стран-членов альянса.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда призывает разработать соглашение о предоставлении Украине гарантий безопасности и представить его на июльском саммите НАТО.

В то же время в правительстве Германии считают, что еще рано говорит и о том, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

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