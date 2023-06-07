UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сунак обговорить з Байденом посилення української ППО

Фото: Сунак та Байден обговорять поставки озброєнь для України (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Максим Шушко

Під час візиту до Вашингтону прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак обговорить із президентом США Джо Байденом подальші постачання військової допомоги для України. В тому числі йтиметься про посилення ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Великобританія та Сполучені Штати Америки підтримують Україну у боротьбі проти російського агресора. Зазначається, що союзники посилюють допомогу перед очікуваним літнім контрнаступом Збройних сил України.

"Однією з тем, яку прем'єр-міністр і президент Байден обговорять, це те, як ми можемо підтримувати величезний рівень глобальної підтримки України, надаючи їм необхідні можливості, включаючи протиповітряну оборону", - сказав прес-секретар прем'єра.

Візит Сунака до США та посилення ППО України

Прем'єр-міністр Великобританії з того часу, як у жовтні був призначений на посаду, здійснить свій перший офіційний візит до Вашингтона. Сунак проведе переговори з Байденом, членами Конгресу та бізнес-лідерами США.

Раніше, президент України Володимир Зеленський, під час саміту Європейської політичної спільноти в Молдові, обговорив із прем'єром Британії необхідність посилення ППО України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденДопомога УкраїніПВОРіші Сунак