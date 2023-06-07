Сунак обсудит с Байденом усиление украинского ПВО

Великобритания и США поддерживают Украину в борьбе против российского агрессора. Отмечается, что союзники усиливают помощь перед ожидаемым летним контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

"Одна из тем, которую премьер-министр и президент Байден обсудят, это то, как мы можем поддерживать огромный уровень глобальной поддержки Украины, предоставляя им необходимые возможности, включая противовоздушную оборону", - сказал пресс-секретарь премьера.

Визит Сунака в США и усиление ПВО Украины

Премьер-министр Великобритании с тех пор, как в октябре был назначен на должность, совершит свой первый официальный визит в Вашингтон. Сунак проведет переговоры с Байденом, членами Конгресса и бизнес-лидерами США.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове обсудил с премьером Британии необходимость усиления ПВО Украины.