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Сунак має намір закликати G7 надати Україні зброю великої дальності

Фото: Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір закликати партнерів з G7 постачати Україні зброю великої дальності та пришвидшити надання військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз, оприлюднений на сайті британського уряду.

Очікується, що політик також повторить свою пропозицію щодо підтримки держав, які можуть передати винищувачі.

"Щоб Україна здобула перемогу, і щоб цей день став ближчим, їм (ЗСУ - ред.) треба отримати вирішальну перевагу на полі бою. Зараз це має стати нашим пріоритетом. Замість поетапного підходу, нам потрібно діяти швидше, поставляючи артилерію, бронетехніку та засоби ППО", - мовиться у тексті заяви Сунака.

За словами прем'єра, "найближчі тижні будуть важкими для України, але вони будуть важкими і для Росії. Тому зараз настав час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування та контрнаступу".

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G7Ріші Сунак