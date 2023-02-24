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Сунак намерен призвать G7 предоставить Украине оружие большой дальности

Фото: Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать партнеров по G7 поставлять Украине оружие большой дальности и ускорить предоставление военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз, обнародованный на сайте британского правительства.

Ожидается, что политик также повторит свое предложение о поддержке государств, которые могут передать истребители.

"Чтобы Украина одержала победу, и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ - ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", - говорится в тексте заявления Сунака.

По словам премьера, что "ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению".

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G7Риши Сунак