Сунак намерен призвать G7 предоставить Украине оружие большой дальности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз , обнародованный на сайте британского правительства.

Ожидается, что политик также повторит свое предложение о поддержке государств, которые могут передать истребители.

"Чтобы Украина одержала победу, и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ - ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", - говорится в тексте заявления Сунака.

По словам премьера, что "ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению".