Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок Україні боєприпасів і засобів ППО

Британія і Франція домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.
Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Ріші Сунак погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України.
"Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.
Йдеться, зокрема, про збільшення постачання боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України.
Лондон і Париж регулярно оголошують про нові поставки в Україну і є одними з лідерів у підтримці ЗСУ.
Нещодавно повідомлялося, що Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Він включатиме сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster.
А Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.
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