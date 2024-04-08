Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок Україні боєприпасів і засобів ППО

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Ріші Сунак погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України.

"Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

Йдеться, зокрема, про збільшення постачання боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України.