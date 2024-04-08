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Сунак і Макрон обговорили збільшення поставок Україні боєприпасів і засобів ППО

Архівне фото: Еммануель Макрон і Ріші Сунак (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Британія і Франція домовилися збільшити постачання військової допомоги Україні та обговорили пріоритети ЗСУ на найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Британії Ріші Сунак погодилися з важливістю активізації зусиль, спрямованих на те, щоб позбавити Росію перемоги в її агресивній війні проти України. 

"Вони обговорили пріоритети на найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

Йдеться, зокрема, про збільшення постачання боєприпасів, безпілотників і засобів ППО для Збройних сил України.

Допомога від Британії та Франції

Лондон і Париж регулярно оголошують про нові поставки в Україну і є одними з лідерів у підтримці ЗСУ.

Нещодавно повідомлялося, що Франція готує для України новий пакет військової допомоги. Він включатиме сотні одиниць бронетехніки та зенітні ракети Aster.

А Велика Британія домовилася з приватним підприємством про ремонт партії допомоги для розмінування, яку планується передати Україні.

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ФранціяРосійська ФедераціяВеликобританіяППОЕммануель МакронВійна в Україні