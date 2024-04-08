Сунак и Макрон обсудили увеличение поставок Украине боеприпасов и средств ПВО

Британия и Франция договорились увеличить поставки военной помощи Украине и обсудили приоритеты ВСУ на ближайшие месяцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Британии Риши Сунака.
Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Риши Сунак согласились с важностью активизации усилий, направленных на то, чтобы лишить Россию победы в ее агрессивной войне против Украины.
"Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.
Речь идет, в частности, об увеличении поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины.
Лондон и Париж регулярно объявляют о новых поставках в Украину и являются одними из лидеров в поддержке ВСУ.
Недавно сообщалось, что Франция готовит для Украины новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster.
А Великобритания договорилась с частным предприятием по ремонту партии помощи для разминирования, которую планируется передать Украине.
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