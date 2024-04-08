Сунак и Макрон обсудили увеличение поставок Украине боеприпасов и средств ПВО

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Риши Сунак согласились с важностью активизации усилий, направленных на то, чтобы лишить Россию победы в ее агрессивной войне против Украины.

"Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, об увеличении поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины.