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Сунак и Макрон обсудили увеличение поставок Украине боеприпасов и средств ПВО

Архивное фото: Эммануэль Макрон и Риши Сунак (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия и Франция договорились увеличить поставки военной помощи Украине и обсудили приоритеты ВСУ на ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Британии Риши Сунака.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Риши Сунак согласились с важностью активизации усилий, направленных на то, чтобы лишить Россию победы в ее агрессивной войне против Украины. 

"Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы", - говорится в сообщении.

Речь идет, в частности, об увеличении поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины.

Помощь от Британии и Франции

Лондон и Париж регулярно объявляют о новых поставках в Украину и являются одними из лидеров в поддержке ВСУ.

Недавно сообщалось, что Франция готовит для Украины новый пакет военной помощи. Он будет включать в себя сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster.

А Великобритания договорилась с частным предприятием по ремонту партии помощи для разминирования, которую планируется передать Украине.

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