Сунак про бажання Росії капітуляції України: цього ніколи не станеться

На думку британського прем'єра, Росія хотіла зірвати саміт миру, бо відчуває загрозу від обговорення принципів міжнародного права.

"Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки?", - наголосив Сунак.

Крім того, британський прем'єр нагадав, як незадовго до саміту миру представник Росії в ООН заявив, що єдиною темою міжнародних зустрічей щодо України має бути "безумовна капітуляція київського режиму".

"Що ж, цього ніколи не станеться. Бо агресія не може й не повинна взяти гору", - відповів Сунак на слова представника РФ.