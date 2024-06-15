Сунак про бажання Росії капітуляції України: цього ніколи не станеться

Росія намагалася завадити проведенню саміту миру в Швейцарії, бо хоче капітуляції України. Але цього ніколи не станеться.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію першого пленарного засідання саміту миру.
На думку британського прем'єра, Росія хотіла зірвати саміт миру, бо відчуває загрозу від обговорення принципів міжнародного права.
"Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки?", - наголосив Сунак.
Крім того, британський прем'єр нагадав, як незадовго до саміту миру представник Росії в ООН заявив, що єдиною темою міжнародних зустрічей щодо України має бути "безумовна капітуляція київського режиму".
"Що ж, цього ніколи не станеться. Бо агресія не може й не повинна взяти гору", - відповів Сунак на слова представника РФ.
Сьогодні, 15 червня, у Швейцарії розпочався інавгураційний саміт миру, який організувала Україна з допомогою президента Швейцарії. На саміті обговорять три елементи формули миру, розробленої президентом Володимиром Зеленським.
Йдеться про гуманітарну, продовольчу та ядерну безпеку. Крім того, як заявляла президент Швейцарії, на саміті обговорять, як залучити РФ до пошуку справедливого миру в Україні.
Водночас Зеленський, виступаючи на першому пленарному засіданні, розповів, яких результатів очікує від першого саміту миру.
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