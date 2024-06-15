Сунак о желании России капитуляции Украины: этого никогда не произойдет

По мнению британского премьера, Россия хотела сорвать саммит мира, потому что ощущает угрозу от обсуждения принципов международного права.

"Нам стоит спросить: почему Россия чувствует, что ей так грозит саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?", - подчеркнул Сунак.

Кроме того, британский премьер напомнил, как незадолго до саммита мира представитель России в ООН заявил, что единственной темой международных встреч по Украине должна быть "безусловная капитуляция киевского режима".

"Что ж, этого никогда не произойдет. Потому что агрессия не может и не должна одержать верх", - ответил Сунак на слова представителя РФ.