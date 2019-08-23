"Сумыгаз" теряет квалифицированные кадры из-за низких зарплат

Иллюстративное фото (УНИАН)

Отток работников на предприятии составил 8%

Из-за замороженных тарифов зарплата специалистов "Сумыгаз" на 23% меньше средней по промышленности Сумской области, что является причиной текучести кадров. Только за 7 месяцев 2019 года уволились 153 специалиста. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас критическая ситуация с оттоком кадров наблюдается во всех газораспределительных компаниях государства. Из-за того, что НКРЭКУ уже три года не пересматривает тарифы на распределение природного газа. Именно в нем заложен фонд оплаты труда, зарплаты на предприятиях "заморожены" на уровне 2016 года. Так, при действующей цене природного газа АО "Сумыгаз" получает только 54 копейку", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, среднемесячная оплата труда в "Сумыгаз" составляет 7627 гривен, в то время как в Сумской области средняя зарплата – 9134 гривен, а в промышленности – 9903 гривен в месяц.

"Все обращения газораспределительных предприятий Украины в НКРЭКУ об установлении экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ и соответственно конкурентного уровня заработной платы, на данный момент остаются без рассмотрения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для обеспечения функционирования почти 12 тыс. км газопроводов, оборудования на них, распределения газа до потребителей Сумской области необходимы специалисты высокого уровня квалификации. Сейчас в компании есть ряд вакантных должностей. Среди наиболее востребованных профессий - слесари по эксплуатации и ремонту газопроводов и оборудования на них, мастера и водители.

"На прошлой неделе в АО "Сумыгаз" состоялись открытые обсуждения проекта тарифа на распределение природного газа на 2019 год. Протокол результатов обсуждения направлен для рассмотрения НКРЭКУ", - говорится в сообщении пресс-службы.