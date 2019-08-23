"Сумигаз" втрачає кваліфіковані кадри через низькі зарплати

Ілюстративне фото (УНІАН)

Відтік працівників на підприємстві склав 8%

Через заморожені тарифи зарплата фахівців "Сумигаз" на 23% менша середньої по промисловості Сумської області, що є причиною плинності кадрів. Лише за 7 місяців 2019 року звільнились 153 фахівці. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Нині критична ситуація з відтоком кадрів спостерігається у всіх газорозподільних компаніях держави. Через те, що НКРЕКП вже три роки не переглядає тарифи на розподіл природного газу. Саме в ньому закладено фонд оплати праці, зарплати на підприємствах "заморожені" на рівні 2016 року. Так, при діючій ціні природного газу АТ "Сумигаз" отримує лише 54 копійку", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, середньомісячна оплата праці в "Сумигаз" становить 7627 гривень, у той час як у Сумській області середня зарплата – 9134 гривень, а у промисловості – 9903 гривень на місяць.

"Всі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ та відповідно конкурентного рівня заробітної плати, наразі залишаються без розгляду", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для забезпечення функціонування майже 12 тис. км газопроводів, обладнання на них, розподілу газу до споживачів Сумської області необхідні спеціалісти високого рівня кваліфікації. Нині в компанії є низка вакантних посад. Серед найбільш затребуваних професій - слюсарі з експлуатації та ремонту газопроводів та обладнання на них, майстри і водії.

"Минулого тижня в АТ "Сумигаз" відбулись відкриті обговорення проекту тарифу на розподіл природного газу на 2019 рік. Протокол результатів обговорення направлений для розгляду НКЕРКП", - йдеться у повідомленні прес-служби.